Amorim fa 15 punti in 7 partite: il confronto con gli altri allenatori dalla stagione 2019/2020 ad oggi!

Amorim ha iniziato bene il suo campionato, ma dal 2019/2020 ad oggi chi ha fatto meglio e chi peggio del Milan attuale?
Sette giornate di Serie A rappresentano da sempre il primo, vero bilancio stagionale per misurare le ambizioni del Milan. Mettendo a confronto i punti raccolti dai rossoneri nello stesso parziale dal 2019 a oggi, emerge un quadro chiaro delle varie fasi attraversate dal club nell’ultimo settennio.
Con i 15 punti conquistati finora, la gestione targata Ruben Amorim si posiziona su livelli decisamente positivi, perfettamente in linea con le stagioni di vertice e nettamente al di sopra delle annate più complicate. L’avvio dell’allenatore portoghese supera l’inizio stentato della stagione 2024/2025 guidata da Paulo Fonseca (11 punti) e rispecchia la continuità vista la scorsa annata sotto la guida di Massimiliano Allegri, capace di raccogliere 16 punti nello stesso arco temporale.
I picchi assoluti della storia recente rossonera appartengono però all’era di Stefano Pioli. Il record nel primo settetto di gare spetta al Milan del 2021/2022, partito col turbo a quota 19 punti e poi laureatosi Campione d’Italia, seguito a ruota dalle ottime partenze del 2023/2024 (18) e del 2020/2021 (17). Più staccato il bilancio del 2022/2023, chiuso a 14 punti.
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Sul fondo di questa speciale classifica resta l’avvio da incubo del 2019/2020 firmato Marco Giampaolo, quando i rossoneri misero a referto appena 9 punti. Per Amorim la strada è tracciata: la base di partenza è solida per puntare ai piani alti della classifica.