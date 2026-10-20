Srna: «Se avessi la possibilità di acquistare qualcuno dall’Italia, direi innanzitutto mio fratello Modric, poi Barella o Calhanoglu» – Milan News 24

Srna, direttore sportivo dello Shaktar, se dovesse scegliere dalla Serie A non avrebbe alcun dubbio su cui prendere

Vigilia di Champions League a San Siro, dove lo Shakhtar Donetsk si prepara ad affrontare l’Inter in una sfida cruciale per il cammino europeo. A scaldare l’atmosfera ci ha pensato Dario Srna, attuale direttore sportivo del club ucraino, che ai microfoni di Calciomercato.com ha regalato parole di grande stima per il calcio italiano, rivolgendo un pensiero speciale sia alla sponda rossonera della città che ai prossimi avversari nerazzurri.

Alla domanda su quali profili del nostro campionato sceglierebbe se avesse la possibilità di fare mercato in Italia, il dirigente croato non ha avuto dubbi nell’indicare l’amico di una vita, oggi perno del centrocampo del Milan, insieme a due pilastri dei cugini interisti: «Se avessi la possibilità di acquistare qualcuno dall’Italia, direi innanzitutto mio fratello Modric, poi Barella o Calhanoglu».

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Un legame profondo, quello con Luka Modric, che Srna vorrebbe sempre al suo fianco, affiancato dall’apprezzamento per la qualità tattica e il dinamismo di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Sebbene lo sguardo del ds sia rivolto alla grande sfida di domani contro l’Inter di Simone Inzaghi, le sue dichiarazioni intrecciano il fascino del derby milanese anche in chiave europea. Lo Shakhtar si presenta alla Scala del calcio consapevole della forza degli avversari, ma con l’ambizione di giocarsi a viso aperto una notte che si preannuncia caldissima.