Hauge dopo l’Inter punisce anche il Napoli: l’ex Milan si scatena contro le italiane nelle coppe

Hauge ancora a segno contro una squadra italiana, dopo aver punito l’Inter ora segna contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona

Notti di grande calcio europeo e di incroci suggestivi. Questa sera si sta giocando la terza giornata della fase a gironi di Champions League, e tra i protagonisti di giornata c’è di nuovo una vecchia conoscenza del nostro campionato: Jens Petter Hauge.

Nel corso del primo tempo della sfida del Maradona tra Napoli e Bodø/Glimt, l’attaccante norvegese ha firmato la rete del momentaneo 1-1, gelando il pubblico partenopeo e confermando il suo incredibile feeling quando affronta i club della Serie A.

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Per l’ex calciatore del Milan si tratta infatti del quarto gol in carriera segnato contro una squadra italiana. Una vera e propria maledizione per i nostri club. La storia di questo tabù parte da lontano: la prima perla risale ai preliminari di Europa League della stagione 2020/2021, quando un giovanissimo Hauge andò a segno proprio contro il Milan a San Siro, prestazione che gli valse la chiamata immediata dei rossoneri.

Più di recente, lo scorso febbraio, il norvegese si era reso protagonista assoluto ai playoff eliminando l’Inter di Cristian Chivu con una pesante doppietta tra andata e ritorno. Questa sera, al Maradona, Hauge ha aggiunto un altro tassello alla sua speciale collezione, dimostrandosi ancora una volta una spina nel fianco costante per le difese italiane sul palcoscenico internazionale.