Pioli, nonostante tutto, è e sarà sempre parte della storia del Milan: tanti auguri Mister!

Pioli compie oggi 61 anni un allenatore che forse non viene ricordato come meriterebbe.

Oggi, 20 ottobre 2026, Stefano Pioli compie 61 anni! Un allenatore che ha vissuto cinque stagioni sulla panchina rossonera e che forse, per quelli che sono stati gli ultimi due anni, non viene ricordato come merita.

Sì perché senza dubbio è l’allenatore del -19 in classifica e del derby che ha consegnato lo Scudetto all’Inter di Inzaghi. Ed è anche l’allenatore che, parlando appunto di derby, ne ha persi addirittura 6 di fila.

Non si può però dimenticare che il tecnico parmense è stato uno degli artefici della rinascita post “banter era”. Un percorso culminato con lo Scudetto del 2022, vinto con una squadra che non aveva i favori del pronostico e a distanza di 11 anni dall’ultimo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Un allenatore che ha riportato il Milan in semifinale di Champions League a distanza di 20 anni, ma la sconfitta contro i cugini ha reso un’onta quello che è stato un grandissimo percorso. Sarebbe ingeneroso non ricordare quanto ha dato al Diavolo e tutto l’amore che sapeva trasmettergli San Siro al grido di “Pioli is on fire”.

Quindi, nonostante tutto, Stefano Pioli sarà sempre parte della storia del Milan e per questo non possiamo che fare tanti auguri al mister.