Amorim sceglie Loftus Cheek, oggi niente allenamento: da domani si prepara la trasferta di Europa League

Amorim sceglie l’inglese per la partita in Inghilterra. In conferenza stampa ci sta Ruben Loftus-Cheek insieme all’allenatore portoghese
Un giorno di meritato riposo prima di rituffarsi a capofitto nei ritmi serrati delle coppe europee. Il Milan ricarica le pile in vista dell’imminente trasferta continentale, con un programma della vigilia già dettagliatamente scandito per la sfida di Europa League sul campo del Bournemouth.
Oggi la squadra usufruirà di una giornata libera per recuperare le energie fisiche e mentali. I lavori a Milanello riprenderanno domani mattina con la seduta di rifinitura fissata alle 11:15, fondamentale per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici. A seguire, la spedizione rossonera si sposterà verso l’aeroporto per decollare alla volta dell’Inghilterra alle ore 16:30.
Una volta sbarcati in terra britannica, la parola passerà ai protagonisti. Alle 19:15 è infatti prevista la conferenza stampa della vigilia, in cui il tecnico Ruben Amorim si presenterà di fronte ai giornalisti insieme al grande ex di turno, Ruben Loftus-Cheek, per presentare i temi del match.
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A livello di formazione, le indicazioni della vigilia portano dritte verso un’ampia rotazione degli uomini. Considerata l’intensità del calendario e le fatiche accumulate in campionato, Amorim appare orientato a concedere spazio a chi ha collezionato meno minuti, mettendo in atto un ragionato turnover per gestire le forze senza rinunciare ai tre punti.