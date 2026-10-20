Chivu: «Ho la sensazione che noi abbiamo l’obbligo e gli altri no, e questo non va bene»

Chivu in conferenza stampa si lascia andare ad uno sfogo nei confronti di quella che è la narrativa che viene fatta nei confronti dell’Inter

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League, si è lasciato andare ad uno sfogo. Il tecnico romeno non gradisce la narrativa che c’è intorno alla sua squadra!

QUESTO NON VA BENE! – «A me interessa che il gruppo faccia di tutto per portare a casa il risultato. Noi non siamo perfetti e non vogliamo essere dipinti come tali, e non voglio nemmeno vedere che se l’Inter perde una partita è un dramma nazionale perché non lo è! Non lo è mai stato e non lo sarà nemmeno in futuro: ho la sensazione che noi abbiamo l’obbligo e gli altri no, e questo non va bene».

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Non gradisce il fatto che alle altre squadre italiane non venga data la stessa pressione. Già qualche settimana fa aveva avuto un’uscita del genere chiedendo ai giornalisti perché si parlasse sempre di anti-Inter e mai di anti-Milan, anti-Juventus, anti-Roma o anti-Como.

Le parole del mister stanno facendo discutere, tanti non condividono (anche tra gli interisti) dato che vedono l’Inter come netta favorita è giusto che ci sia questa pretesa. C’è anche chi appoggia a pieno l’allenatore.