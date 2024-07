Samardzic Milan d’accordo su tutto, in corso la TRATTATIVA con l’Udinese: a che punto siamo e tutte le novità

Sportitalia ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Udinese che potrebbe portare in rossonero Lazar Samardzic. I colloqui tra il Diavolo e il padre-agente del serbo sono andati bene, perche si può chiudere per cifre e commissioni che rispettano i parametri del club.

Serve trovare ora un’intesa con il club friulano, che per lasciar partire il centrocampista non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 20 milioni di euro. È qui che si giocherà la partita.