Emerson Royal Milan: si intravede il TRAGUARDO, fondamentale la volontà del giocatore! La CIFRA per l’accordo

Emerson Royal come Pavlovic. Traguardo vicino per il doppio colpo in difesa del Milan. Volontà del giocatore decisiva

La strategia porta i suoi frutti. Emerson Royal come Pavlovic. Traguardo vicino per il doppio colpo in difesa del Milan. In tal senso come riportato da la Gazzetta dello Sport, come per il difensore serbo sarebbe stata fondamentale la spinta del giocatore che ha difeso la sua scelta di vestire rossonero.

Secondo la rosea anche gli ultimi ostacoli, per una trattativa che sembrava essersi arenata, saranno sistemati è il giocatore dovrebbe approdare a Milano per una cifra vicina ai 15 milioni.