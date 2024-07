Mercato Milan, minaccia Premier League su due rossoneri: arriva la risposta del club. ULTIMISSIME sulle trattative

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Stando a quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni due calciatori dell’attuale rosa del Milan sarebbero finiti nel mirino di due club di Premier League.

Si tratta di Fikayo Tomori e Malick Thiaw, obiettivi di mercato rispettivamente di West Ham e Newcastle. Per il primo la posizione del Milan è abbastanza chiara: non è sulla lista dei partenti. Thiaw potrebbe fare le valigie in caso di proposte ritenute congrue.