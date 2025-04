Tonali, il ritorno in Serie A è possibile! Il top club insiste, affare possibile a queste condizioni

Tonali, l’attuale centrocampista del Newcastle ed ex Milan può tornare in Serie A durante la prossima estate: la Juve continua il pressing

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, può tornare in Serie A con destinazione Juve, a caccia di centrocampisti per la prossima stagione.

Per questi motivi il primo nome nella lista non può che essere Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi in forza al Newcastle. L’operazione non sarà semplice ma la Juve è intenzionata a fare sul serio.