Jovic Milan, torna in bilico il suo FUTURO: questo SCENARIO spalancherebbe le porte dell’addio. Le ultimissime

È tornato in bilico il futuro di Luka Jovic, non più così sicuro di restare al Milan rispetto a qualche settimana fa. A riportarlo è Calciomercato.com, che svela anche le condizioni per una sua partenza.

Stando a quanto si apprende se i rossoneri oltre a Morata dovessero inserire in rosa un nuovo attaccante (come da piani per questa sessione di mercato), per l’ex Fiorentina potrebbero davvero aprirsi le porte dell’addio.