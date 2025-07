Gimenez, Allegri mette in dubbio la titolarità: il Milan continua il pressing per il centravanti

Gimenez potrebbe non essere il titolare del Milan di Allegri. Il tecnico toscano non molla un suo obiettivo per l’attacco

Il mercato del Milan potrebbe accendersi con una mossa a sorpresa che vede al centro Dusan Vlahovic, attaccante serbo attualmente alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti starebbe valutando la possibilità di chiedere una buonuscita ai bianconeri per liberarsi a parametro zero. Una situazione che potrebbe aprire scenari inaspettati per il Diavolo, pronto a fare un tentativo concreto per il giocatore. Un eventuale arrivo dell’ex Fiorentina metterebbe in dubbio la titolarità di Santiago Gimenez. Il messicano, negli ultimi giorni, ha confermato a più riprese che resterà a Milano per giocarsi le sue chance.

L’eventuale arrivo di Vlahovic a Milanello dipenderebbe però da una condizione fondamentale: la disponibilità del giocatore a ridursi sensibilmente l’ingaggio. Attualmente percepisce cifre elevate alla Juventus, e per vestire la maglia rossonera dovrebbe accettare un adeguamento significativo del suo stipendio alle politiche economiche del club di Via Aldo Rossi. La volontà del calciatore di cambiare aria e la sua disponibilità a venire incontro alle esigenze del Milan saranno elementi chiave per la riuscita di questa operazione.

Un altro fattore che rende l’ipotesi Vlahovic particolarmente intrigante per i rossoneri è l’apprezzamento di Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan. L’esperto allenatore toscano, noto per la sua capacità di valorizzare gli attaccanti, reputa il centravanti serbo perfetto per completare un tridente offensivo di altissimo livello. Immaginato al centro dell’attacco, Vlahovic andrebbe a formare un tandem da sogno con Christian Pulisic, l’ala destra americana capace di dribbling e assist, e Rafael Leão, l’esterno sinistro portoghese dotato di velocità e progressione devastanti. Una combinazione che potrebbe garantire al sette volte campione d’Europa un reparto avanzato tra i più prolifici della Serie A e d’Europa.

L’operazione Vlahovic a parametro zero rappresenterebbe un colpo strategico di grande importanza per il Milan. Acquistare un attaccante del calibro del numero 9 serbo, senza dover sborsare cifre per il cartellino, permetterebbe ai rossoneri di investire le risorse risparmiate su altri reparti, rafforzando ulteriormente la rosa. Il Diavolo è pronto a cogliere l’occasione, ma molto dipenderà dalle prossime mosse di Vlahovic e dalla sua disponibilità a rimettersi in gioco con un nuovo progetto e, probabilmente, un nuovo stipendio.