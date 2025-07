Calciomercato Milan, il club ha chiesto 25 milioni! Tare punta un altro obiettivo

Calciomercato Milan – La richiesta del club è decisamente troppo alta. Tare punta su un altro nome per la difesa

Il Milan è costretto a rivedere le proprie strategie sul mercato per il ruolo di terzino destro, a causa delle elevate pretese economiche dello Strasburgo per Doué. Il club francese, infatti, non intende scendere dalla richiesta di 25 milioni di euro per il promettente difensore, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza del Diavolo. Questa situazione ha spinto i rossoneri a cambiare rotta con decisione, concentrando ora i propri sforzi su un altro obiettivo.

La nuova priorità per il club di Milano è diventata Marc Pubill, il giovane difensore spagnolo dell’Almeria. La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio, conferma la volontà del Milan di accelerare per il talento classe 2003, già menzionato come un profilo interessante per la difesa rossonera. Igli Tare, il direttore sportivo del Milan, sta lavorando intensamente per chiudere l’affare che porterebbe lo spagnolo a vestire la maglia del club sette volte campione d’Europa.

La scelta di Pubill rispetto a Doué non è dettata da una mancanza di interesse per il francese, ma piuttosto da una valutazione economica più sostenibile. Mentre i 25 milioni richiesti dallo Strasburgo superano il budget stabilito dal Milan per quel ruolo, la trattativa per Pubill si presenta più fattibile in termini di costo. L’obiettivo è quello di garantire al tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano, un rinforzo sulla fascia destra che possa offrire sia qualità immediate sia prospettive future.

Pubill, con le sue doti fisiche e tecniche, unite a una giovane età, si inserisce perfettamente nella filosofia di mercato del Milan, che punta a combinare talenti emergenti con giocatori di esperienza. La versatilità del difensore dell’Almeria, capace di ricoprire più ruoli sulla fascia, lo rende un asset prezioso per le esigenze tattiche di Allegri. L’impegno di Tare nel definire questa operazione sottolinea l’urgenza di completare la rosa in vista della nuova stagione. I tifosi del club lombardo attendono con fiducia la chiusura di questo affare, che potrebbe rappresentare un tassello importante per la difesa del Diavolo.