Pavlovic Milan, il serbo SI AVVICINA: ha comunicato al Salisburgo A CHIARE LETTERE la sua intenzione! La trattativa prosegue

Strahinja Pavlovic si avvicina ad essere il secondo colpo del calciomercato Milan di questa estate, dopo l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Proprio i Colchoneros hanno anche loro un ruolo in questa trattativa per il difensore del Salisburgo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il gigante serbo ha però dato il suo gradimento al

trasferimento a Milano e ha pure specificato al club austriaco che intende trasferirsi solo in rossonero. Da qui il rifiuto della destinazione madrilena. La rosea infine aggiunge: «Fonseca lo considera la prima opzione per rinforzare il suo pacchetto arretrato perché ha centimetri, chili e la capacità di accettare l’uno contro uno anche lasciandosi alle spalle molto campo».