Theo Hernandez Milan, il francese non indietreggia! Volontà chiara, addio al Diavolo solo in un caso. Ecco quale

Theo Hernandez Milan, il terzino francese vuole rimanere in rossonero e rinnovare il contratto: addio solo in caso di offerta di un top club

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è incerto, nonostante il suo contratto sia ancora valido fino al 2026. Il calciomercato Milan dovrà risolvere il rebus legato al rinnovo del terzino francese.

Ci sono stati dialoghi avanzati tra il Milan e gli agenti di Hernandez, ma non risultano contatti recenti. La partita per il rinnovo è ancora aperta, ma non sembra semplice raggiungere un accordo. L’eventuale offerta di un top club potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere Hernandez a lasciare il Milan. Le idee del nuovo direttore sportivo del Milan saranno fondamentali per determinare il futuro del giocatore.