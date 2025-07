Saelemaekers si gioca la permanenza, osservato da Allegri: non è l’unico!

Saelemaekers dovrà convincere pienamente Allegri. Il belga non è l’unico osservato speciale dall’allenatore del Milan

Il 7 luglio segna l’inizio ufficiale del raduno estivo del Milan a Milanello, e con esso, l’avvio della nuova era sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, tornato sulla panchina rossonera, ha subito messo in chiaro le sue priorità, e tra queste, l’osservazione attenta di alcuni elementi chiave della rosa. In particolare, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers saranno due “osservati speciali” in questi primi giorni di preparazione.

Tomori e Saelemaekers: Tra Conferme e Nuove Sfide

Attualmente, sia il difensore inglese Fikayo Tomori, noto per la sua velocità, l’aggressività e la capacità di anticipo, sia l’esterno belga Alexis Saelemaekers, apprezzato per la sua duttilità e l’instancabile corsa sulla fascia, sono a tutti gli effetti parte integrante della rosa del Milan. Nessuno dei due è sul mercato in questo momento, ma la loro posizione all’interno delle gerarchie del Diavolo potrebbe subire dei cambiamenti in base alle valutazioni di Allegri.

Il tecnico di Livorno, infatti, cerca “ulteriori conferme” dalle sue pedine. Dopo un periodo di assenza dal calcio italiano, Allegri intende valutare personalmente il rendimento e l’adattabilità di ogni singolo giocatore al suo modulo e alla sua filosofia di gioco. Per Tomori, difensore centrale di grande prospettiva, la sfida sarà quella di dimostrare solidità e affidabilità nel sistema difensivo che Allegri intende implementare, spesso più pragmatico e attento alla fase di non possesso.

Per Saelemaekers, l’obiettivo sarà convincere l’allenatore sulla sua capacità di essere un elemento determinante non solo per l’impegno, ma anche per la qualità offensiva e la sua intelligenza tattica in entrambe le fasi. La versatilità del belga, che può agire su entrambe le fasce, sarà un punto a suo favore, ma dovrà mostrare quel salto di qualità che Allegri si aspetta per renderlo un titolare inamovibile.

Le prime sedute di allenamento e le amichevoli precampionato saranno banchi di prova fondamentali per entrambi i giocatori. La loro performance in questo inizio di stagione sarà cruciale per definire il loro ruolo nel progetto tattico del Milan di Allegri. Il mercato, si sa, è lungo e imprevedibile, ma le indicazioni dei primi giorni di raduno saranno un termometro importante per capire le intenzioni del club e del tecnico.