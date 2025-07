Vlahovic apre al trasferimento al Milan. Necessario che l’attaccante della Juventus si abbassi l’ingaggio!

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan continua a cercare il grande attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Un nome che circola con sempre maggiore insistenza, e che ora sembra farsi più concreto, è quello di Dušan Vlahović, il potente centravanti di proprietà della Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante serbo avrebbe aperto alla trattativa economica con i rossoneri, una notizia che accende le speranze dei tifosi del Diavolo.

Vlahović, un centravanti moderno dotato di forza fisica, tecnica e un innato senso del gol, è da tempo un pallino di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano da poco tornato sulla panchina del Milan. Allegri, che conosce bene le qualità del serbo avendolo allenato alla Juventus, lo vorrebbe fortemente come punto di riferimento offensivo per la sua squadra. La volontà del tecnico è un fattore chiave in questa trattativa, che potrebbe portare Vlahović a vestire la maglia rossonera.

Il Nodo dell’Ingaggio: Un Super Stipendio da Rivedere

Tuttavia, c’è un ostacolo non di poco conto da superare: l’ingaggio del giocatore. Attualmente, Vlahović percepisce un super stipendio di 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo rende uno dei calciatori più pagati della Serie A. Questo contratto, in scadenza nel 2026, rappresenta un onere significativo per qualsiasi club, compreso il Milan, che ha una politica salariale più rigida.

L’apertura di Vlahović alla trattativa economica con il club meneghino è un segnale incoraggiante, ma implica chiaramente la necessità di una riduzione del suo attuale ingaggio. Il Diavolo non intende, e probabilmente non può, farsi carico di uno stipendio così elevato, specialmente considerando le dinamiche economiche attuali del calcio italiano. Sarà quindi fondamentale trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, con il serbo chiamato a fare un sacrificio economico per sposare il progetto rossonero.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se Vlahović sarà disposto a ridursi l’ingaggio e se il Milan riuscirà a trovare la quadratura del cerchio con la Juventus per il costo del cartellino. L’idea di vedere Dušan Vlahović guidare l’attacco rossonero è un sogno per molti, ma la strada per realizzarlo è ancora in salita e passa inevitabilmente attraverso un compromesso economico.