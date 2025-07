Calciomercato Milan, Boniface asso nella manica di Tare! Il prezzo non spaventa, può spuntarla lui in avanti

Calciomercato Milan, Victor Boniface del Bayer Leverkusen è l’ultima idea di Igli Tare per l’attacco rossonero della prossima stagione

Grandi manovre in casa Milan per il reparto offensivo! Nonostante le recenti dichiarazioni di Santiago Gimenez, che ha espresso il desiderio di rimanere in rossonero per la prossima stagione e ripagare la fiducia del club, il Diavolo è pronto a intervenire pesantemente sul mercato per assicurarsi una nuova prima punta. La dirigenza milanista ritiene infatti che il “Bebote” non possa essere l’unico punto di riferimento in un ruolo così cruciale e delicato come quello dell’attaccante.

Le strategie del Milan: Vlahovic e Boniface nel mirino

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il nome di Dusan Vlahovic continua a circolare con insistenza negli ambienti rossoneri. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, sarebbe seriamente tentato dall’opportunità di lavorare con Max Allegri, ma il Milan potrebbe fare un tentativo per portarlo a Milano. Tuttavia, Vlahovic non è l’unico nome sulla lista dei desideri del Milan. Il club starebbe infatti monitorando con grande attenzione anche il profilo di Victor Boniface, il promettente attaccante classe 2000 del Bayer Leverkusen. Un nome che evoca ricordi non proprio felici per i tifosi rossoneri, dato che Boniface fu il protagonista della sfida di Champions League vinta dai tedeschi contro il Milan nella passata stagione, siglando il gol decisivo.

Victor Boniface: un’opportunità di mercato per il Milan?

L’interesse per Victor Boniface non è casuale. Sebbene all’inizio del 2025 la sua valutazione si aggirasse tra i 50 e i 60 milioni di euro, il prezzo del talentuoso attaccante nigeriano è drasticamente calato a causa di una serie di infortuni. Questi problemi fisici hanno invece favorito l’ascesa dell’ex Roma Patrick Schick, che è diventato il vero e proprio riferimento offensivo del Bayer Leverkusen.

Questo scenario rende Boniface un’opzione estremamente interessante per il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano potrebbe sbarcare in Italia per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Va detto, però, che la trattativa sarebbe tutt’altro che semplice. Il Bayer Leverkusen ha già dimostrato di essere un “osso duro” nelle negoziazioni, come testimoniano le difficoltà incontrate per l’affare Xhaka. Nonostante ciò, il Milan è pronto a sondare il terreno.

Per quanto riguarda l’ingaggio, Victor Boniface non rappresenterebbe un problema per le casse rossonere. Un report del settembre 2024 ha rivelato che il giovane attaccante percepisce un stipendio di appena 2 milioni di euro lordi a stagione, una cifra ampiamente alla portata del Milan e in linea con la politica salariale del club. L’opportunità di accaparrarsi un attaccante con il potenziale di Boniface a un prezzo così vantaggioso, nonostante i recenti problemi fisici, è qualcosa che il Milan intende valutare attentamente in questa sessione di calciomercato. La dirigenza rossonera sa che per competere ad alti livelli in Serie A e in Europa è fondamentale avere un reparto offensivo profondo e di qualità, e l’arrivo di una nuova prima punta affianco a Gimenez sarebbe un segnale chiaro delle ambizioni del club. Riuscirà il Milan a superare la concorrenza e assicurarsi uno tra Vlahovic e Boniface? Il mercato è appena iniziato e le prossime settimane saranno decisive.