Vlahovic Milan, Allegri in pressing! Possibile assist della Juve, spunta la soluzione che fa felice il Diavolo

Vlahovic Milan, Massimiliano Allegri è in pressing sull’attaccante serbo: possibile buonuscita da parte della Juve per liberarlo

Il calciomercato è un vortice di ipotesi, strategie e colpi di scena, e la situazione legata a Dusan Vlahovic ne è un esempio lampante. L’attaccante serbo della Juventus è al centro di speculazioni che potrebbero ridefinire il futuro non solo della Juventus, ma anche del Milan, sempre alla ricerca di un profilo di punta per il suo attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea attuale di Vlahovic e del suo entourage è chiara: rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto nel 2026, per poi potersi svincolare a parametro zero e scegliere la migliore offerta possibile. Questo scenario apre le porte a diverse squadre, e tra le più interessate spicca proprio il Milan, guidato dal suo nuovo allenatore, un grande estimatore del bomber serbo: Massimiliano Allegri.

L’interesse del calciomercato Milan per Vlahovic non è un mistero. Allegri, che ha già avuto modo di apprezzare le qualità del giocatore durante la sua precedente esperienza alla Juventus e in questa seconda parentesi, vedrebbe in lui il terminale offensivo ideale per il suo progetto tecnico. La Gazzetta dello Sport rivela infatti che l’entourage di Vlahovic ha già avuto un colloquio con la dirigenza rossonera. Un segnale forte di un interesse reciproco, o quantomeno di una disponibilità al dialogo. Tuttavia, il principale ostacolo per il Diavolo è rappresentato dall’ingaggio del serbo, attualmente troppo elevato per le casse del club di Via Aldo Rossi. Il Milan, notoriamente attento alla sostenibilità economica, difficilmente si spingerà oltre i propri parametri salariali, a meno di scenari imprevisti.

E qui entra in gioco una delle ipotesi più affascinanti, ma allo stesso tempo complesse: una buonuscita da parte della Juventus. In teoria, la Juventus potrebbe favorire l’approdo di Vlahovic a Milano offrendo una buonuscita che consentirebbe al Milan di abbassare i costi complessivi dell’operazione. Un’idea che, sebbene non contemplata “al momento” dalla Continassa, potrebbe diventare un’opzione nel caso in cui i bianconeri decidano di non voler perdere il giocatore a zero tra un anno. Per il Milan, un’opportunità del genere sarebbe irrinunciabile, permettendo di acquisire un attaccante di livello internazionale a condizioni economiche più vantaggiose.

La situazione è in continua evoluzione. Nei prossimi giorni sono previsti colloqui a 360° tra Comolli, Direttore Generale della Juventus, e l’agente di Vlahovic. Tutti gli scenari saranno sul tavolo, compresa una nuova possibilità araba. L’Al Hilal, infatti, in attesa di una risposta definitiva da parte di Victor Osimhen, è tornato a bussare alla porta di Vlahovic, presentando un’offerta che potrebbe essere difficile da rifiutare per il giocatore e la Juventus stessa. L’Arabia Saudita rappresenta una potente concorrente nel panorama calcistico internazionale, capace di proporre ingaggi faraonici che pochi club europei possono permettersi.

Nonostante le sirene arabe e la complessa situazione contrattuale, il Milan rimane vigile e interessato. L’obiettivo è chiaro: monitorare l’evolversi della situazione e cogliere l’occasione giusta, qualora si presentasse. L’arrivo di Vlahovic a Milanello, specialmente sotto la guida di un estimatore come Allegri, rappresenterebbe un segnale forte per le ambizioni rossonere e un passo fondamentale per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.