Vlahovic, contatti con Allegri: il Milan si cautela. C’è un’altra opzione per l’attacco

Vlahovic è finito nel mirino del Milan, contatti recenti con mister Massimiliano Allegri. I rossoneri nel frattempo si tutelano

Il futuro di Dušan Vlahović, il potente attaccante serbo della Juventus, continua a tenere banco nel panorama calcistico italiano. Secondo recenti indiscrezioni provenienti da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ci sarebbero stati ulteriori contatti tra il giocatore e Massimiliano Allegri, l’allenatore che lo ha avuto alle sue dipendenze in bianconero. Questi colloqui suggeriscono un’attenta valutazione delle opzioni per il centravanti, la cui permanenza a Torino è tutt’altro che scontata.

Al centro delle discussioni tra Vlahović e Allegri vi sarebbe la delicata questione della “spalmatura” dell’ingaggio. Si tratterebbe di un passaggio fondamentale per ricalibrare l’oneroso stipendio del giocatore, che attualmente ammonta a circa 12 milioni di euro. Questa operazione finanziaria è considerata essenziale per rendere sostenibile la sua permanenza o per facilitare un eventuale trasferimento, permettendo a club interessati di avvicinarsi alle richieste economiche. La ristrutturazione del contratto, infatti, potrebbe aprire nuovi scenari sia per la Juventus che per l’attaccante classe 2000.

In questo contesto di incertezza, il Milan, storica società rossonera alla ricerca di rinforzi offensivi di spessore, si sta muovendo con cautela ma decisione. Il club meneghino, noto per la sua attenta pianificazione sul mercato, si sarebbe cautelato effettuando un sondaggio approfondito per Lorenzo Lucca, il promettente centravanti italiano attualmente in forza all’Udinese. Il Diavolo, alla ricerca di un profilo giovane ma già con esperienza per il reparto avanzato, vede in Lucca, classe 2000 anch’egli, un’alternativa concreta e interessante. La sua fisicità e il suo fiuto per il gol lo rendono un candidato ideale per il sistema di gioco dei lombardi.

L’interesse del Milan per Lucca sottolinea la volontà della dirigenza rossonera di non farsi trovare impreparata di fronte a qualsiasi sviluppo riguardante Vlahović. Mentre il destino del serbo resta avvolto nel mistero, con l’ingaggio in primo piano, il club di Via Aldo Rossi dimostra proattività e lungimiranza, esplorando diverse piste per garantire qualità e profondità al proprio attacco in vista della prossima stagione. Il mercato è in ebollizione e le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sorprese sul fronte attaccanti.