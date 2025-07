Allegri Milan, manca sempre meno alla sua presentazione: data e orario del grande evento a Milanello. Le ultimissime sui rossoneri

Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. L’evento tanto atteso è fissato per lunedì 7 luglio alle ore 13:00 a Milanello, e l’aria è già carica di aspettativa tra i tifosi rossoneri. Dopo settimane di speculazioni e attesa, il ritorno di Allegri sulla panchina del Diavolo è finalmente realtà, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il club.

Questa sarà la seconda esperienza di Allegri al Milan, dopo un primo ciclo di successo che lo vide conquistare uno Scudetto nella stagione 2010-2011 e una Supercoppa Italiana. La sua comprovata esperienza, unita alla profonda conoscenza dell’ambiente rossonero, sono i fattori che hanno spinto la dirigenza a puntare nuovamente su di lui per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La presentazione di lunedì sarà un’occasione chiave per Allegri per delineare le sue prime strategie e per inviare un messaggio chiaro alla squadra e ai tifosi. Ci si aspetta che parli degli obiettivi stagionali, della filosofia di gioco che intende adottare e delle sue aspettative nei confronti della rosa. Sarà anche un momento per chiarire la sua visione sul mercato e sulle eventuali necessità di rinforzi, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni.

L’entusiasmo è palpabile tra i sostenitori milanisti, che vedono nel ritorno di Allegri una garanzia di solidità e ambizione. La sua capacità di gestire le pressioni e di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori sarà fondamentale per affrontare le sfide future. Tutti gli occhi saranno puntati su Milanello lunedì, per ascoltare le prime parole del “nuovo” vecchio condottiero rossonero.