Calciomercato Milan, conferme su Conceicao! Interesse concreto, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, piovono importanti conferme sul forte interesse dei rossoneri per Conceicao, esterno della Juve in prestito dal Porto

Francisco Conceição, l’ala portoghese di 22 anni, è un obiettivo sia del calciomercato Milan che della Roma, dopo la sua esperienza in prestito alla Juventus dal Porto. La Juventus ha pagato 7 milioni di euro più 3 milioni di bonus per il prestito, ma non ha diritto di riscatto. Tuttavia, Conceição ha una clausola rescissoria con il Porto da 30 milioni di euro, esercitabile entro il 15 luglio, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il Milan e la Roma sono interessati a Conceição per rinforzare il loro attacco, vista la sua velocità, il dribbling secco e la capacità di incidere sulle partite.