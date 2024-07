Bennacer via dal Milan? Prende piedi questa IPOTESI per il futuro del centrocampista: le ULTIME

Bennacer via dal Milan? Prende piedi questa IPOTESI per il futuro del centrocampista rossonero: tutte le ULTIME

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata non solo sui possibili colpi in entrata ma anche sulle cessione utili a far spazio ai nuovi innesti. Tra queste potrebbe esserci Bennacer.

L’algerino è da tempo nel mirino dei club della Saudi Pro League che potrebbero decidere di pagare al Milan la clausola rescissoria da 50 milioni di euro. In quel caso i rossoneri farebbero un doppio colpo: Fofana più Samardzic.