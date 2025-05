Calciomercato Milan, intrigo Theo Hernandez! Lui apre al rinnovo ma il top club può sparigliare le carte

Condividi via email

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus Theo Hernandez: il calciatore apre al rinnovo ma sul francese piomba il Real Madrid

Come riportato dal Corriere dello Sport, Il Real Madrid sembra aver iniziato a mostrare interesse per Theo Hernandez, ex giocatore del club e attualmente terzino sinistro del Milan. La dirigenza madrilena, guidata da Florentino Perez, avrebbe l’intenzione di mettere a disposizione del prossimo allenatore, possibilmente Xabi Alonso, un calciatore di qualità ed esperienza internazionale.

Il Real Madrid aveva inizialmente puntato su Alphonso Davies del Bayern Monaco, ma l’infortunio del canadese ha costretto la dirigenza a cercare alternative. Theo Hernandez potrebbe essere una scelta interessante per il Real Madrid, data la sua esperienza internazionale e la sua qualità. Una chiamata del Real Madrid sarebbe difficile da rifiutare per Hernandez, considerando la possibilità di lottare per vincere la Champions League e di guadagnare molto di più rispetto al rinnovo nel prossimo calciomercato Milan. Il calciatore comunque dalle ultime indiscrezioni è intenzionato a rinnovare con il club rossonero anche a cifre più basse.