Fofana Milan senza sosta: trattativa ad oltranza col Monaco. Cosa manca per la fumata bianca

Fofana Milan senza sosta: trattativa ad oltranza col Monaco per il centrocampista. Cosa manca per la fumata bianca

Il calciomercato Milan continua a lavorare senza sosta per Youssouf Fofana, centrocampista di proprietà del Monaco primo obiettivo del Diavolo per rinforzare la propria mediana.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport sta lavorando senza sosta in questo giorni per arrivare ad un accordo con il club monegasco: i francesi vogliono 25 milioni di euro, i rossoneri puntano a scendere a 17-18 milioni tenuto conto del contratto in scadenza tra un anno.