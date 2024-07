Mercato Milan: da Emerson Royal a Pavlovic, perchè il Diavolo ha cambiato obiettivo. Il vero MOTIVO

Mercato Milan: da Emerson Royal a Pavlovic, perchè il Diavolo ha deciso di cambiare obiettivo. Il vero MOTIVO

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan, che in questi ultimi giorni ha deciso di cambiare strategia per quanto riguarda i piani per la difesa passando dall’avere come priorità Emerson Royal a Pavlovic.

Per quale motivo il club rossonero ha operato un cambiamento di questo tipo? Stando a quanto si apprende il motivo è da ricercare sia nel fatto che comunque il Milan un rinforzo sul centrale lo avrebbe comunque fatto, e poi perchè c’è la convinzione che Kalulu possa essere impiegato spesso anche in fascia come alternativa a Calabria. Lo scrive la Gazzetta.