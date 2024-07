Simic Milan, l’addio ora è più vicino: DUE le OFFERTE sul tavolo del club rossonero. I dettagli e le ultime novità

Sono ore molto calde sul fronte Jan-Carlo Simic, giovane difensore di proprietà del Milan che nel corso di questa estate potrebbe mettere la parola fine sulla sua avventura in maglia rossonera.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per il difensore serbo il Milan avrebbe già ricevuto due offerte: nelle prossime ore il club le valuterà con attenzione per prendere la decisione migliore per sé e per il ragazzo.