Calabria via dal Milan, l’INTRECCIO con Douè nei piani dello Strasburgo! Lo SCENARIO

Porte girevoli in casa Milan soprattutto in difesa. In tal senso occhio all’intreccio tra Douè e lo Strasburgo che coinvolge anche Calabria

Dalla Francia sono arrivate ieri voci di mercato riguardanti il futuro di Davide Calabria.

Il capitano della squadra rossonera, il cui contratto in scadenza tra meno di un anno non è ancora stato rinnovato, è il primo nome sulla lista dello Strasburgo nel caso in cui non si concretizzasse l’arrivo di Guela Doué, 21enne esterno di proprietà del Rennes.

L’idea arriva dal Chelsea, i cui proprietari sono gli stessi dello Strasburgo: acquistare

Doué per circa 10 milioni bonus compresi e girarlo subito in prestito in Alsazia per farlo

crescere. La trattativa è ad un ottimo punto, ma qualcosa a livello economico non quadra ancora e, per questo motivo, lo Strasburgo si starebbe cautelando informandosi sulla situazione di Calabria con il Milan.