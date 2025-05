Calciomercato Milan, Ricci nome caldissimo per il centrocampo: con questo allenatore arriva sicuro a Milanello

Calciomercato Milan, Samuele Ricci è un nome caldissimo per il centrocampo: con il possibile arrivo di Sarri in panchina la pista può decollare

Come riferito da Repubblica, le mosse del prossimo calciomercato Milan si intrecceranno ovviamente con la scelta del nuovo allenatore (o con la conferma di Sergio Conceicao).

Allegri è seguito anche dal Milan. Qualcosa in più si capirà dopo la finale di Coppa Italia, partita chiave anche per Conceiçao. La sua conferma resta difficile. In rialzo le quotazioni di Sarri: con lui il primo colpo sarebbe un regista, individuato in Ricci.