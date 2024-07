Thiaw Milan, il difensore “VEDE” la Premier League: si ATTENDE l’offerta da quel club e si STUDIANO le alternative! Le ultime

Il mercato Milan per la difesa sarà basato su in gioco d’incastri: se va avanti, da un lato, la trattativa per Pavlovic dal Salisburgo, dall’altro i rossoneri attendono di scoprire quale sarà l’offerta del Newcastle per Malick Thiaw. Secondo la Gazzetta dello Sport, il diavolo vacillerebbe solo qualora gli inglesi si avvicinassero ai 40 milioni di euro.

Intanto, però, i dirigenti studiano le alternative: qualora il tedesco dovesse essere ceduto, l’acquisto del solo Pavlovic non basterebbe. In tale ottica, i due profili seguiti con attenzione sono quelli di Igor del Brighton e di Lucumì del Bologna.