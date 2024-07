Calciomercato Milan, il SUPER budget per completare la rosa: servono 130 milioni per 5 colpi! La STRATEGIA dei rossoneri

I dirigenti del calciomercato Milan sono al lavoro su più tavoli per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una rosa all’altezza per la prossima stagione. In particolare sarebbero ben 5 gli obiettivi segnati sul taccuino dei rossoneri nei vari reparti. Come fa sapere Tuttosport, per arrivare a questi profili serviranno ben 130 milioni di euro.

Si tratta della cifra complessiva chiesta da Monaco, Salisburgo, Udinese, Tottenham e Borussia Dortmund per Fofana, Pavlovic, Samardzic, Emerson Royal e Fullkrug. Come sottolinea il quotidiano, i rossoneri hanno l’accordo con molti di questi calciatori, ma non quello con i rispettivi club: «35 milioni per Fofana del Monaco; 25 per Pavlovic del Salisburgo, Samardzic dell’Udinese ed Emerson Royal del Tottenham; 20 per Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund. Al momento, l’operazione già vicina al semaforo verde è quella per Pavlovic, non fosse altro perché, oltre alla decisa volontà del difensore serbo che preferisce il Diavolo all’Atletico Madrid, i rapporti fra i due club sono buoni. Il Salisburgo è disponibile a scendere da 25 a 22 milioni, il Milan potrebbe arrivare alla cifra richiesta con i bonus».