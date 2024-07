MN24 – Allenamento Milan Femminile: prosegue la preparazione, 4 ASSENTI! Il MOTIVO

Prosegue la preparazione del Milan Femminile in vista della nuova stagione. Secondo giorno di allenamento, 4 assenti

Dopo il ritrovo nella giornata di ieri, prosegue la preparazione del Milan Femminile in vista della nuova stagione: diversi ritorni come quello di Sevenius e quello di Nesrine Bahlouli.

Nel gruppo al quale si sono unite diverse giovani, in questa seconda giornata di lavoro al Puma House of Football non c’erano quattro rossonere: si tratta di Giuliani, Nadim, Dompig e Staskova. Come raccolto dalla redazione di Milannews24 si uniranno nei prossimi giorni dopo gli impegni con le Nazionali.