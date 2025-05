Calciomercato Milan, Walker saluta a giugno? Intreccio con Conceicao, la novità sentenzia il futuro dell’inglese

Calciomercato Milan, l’ultima novità su Kyle Walker sa di bocciatura pesante: l’inglese partirà dalla panchina domani sera contro il Bologna

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Ramazzotti, il destino di Kyle Walker nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, sembra ormai segnato e l’indizio di formazione in vista della gara di domani conto il Bologna non lascia dubbi.

Milan–Bologna: Walker destinato alla panchina. Quella dell’inglese è una “bocciatura” pesante. Da capire se Conceicao lo rilancerà nella finale di Coppa Italia del 14 maggio.