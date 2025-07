Calciomercato Milan, Tare definisce la cessione: il Diavolo gongola, piazzato l’esubero a queste cifre

Calciomercato Milan, Igli Tare sta definendo la cessione di Lorenzo Colombo al Genoa: prestito con obbligo di riscatto condizionato

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le trattative si infittiscono, specialmente per i giovani talenti in cerca di spazio. Uno dei nomi più chiacchierati delle ultime ore è Lorenzo Colombo, il promettente centravanti di proprietà del Milan, che sembra sempre più vicino a un nuovo trasferimento. Nonostante si trovi attualmente a Singapore in tournée con la prima squadra rossonera, il suo futuro appare ormai lontano da Milanello, almeno per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Genoa sta stringendo i tempi per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante. I contatti tra il club ligure e il Milan si sono intensificati nelle ultime ore, con l’obiettivo di chiudere l’operazione il prima possibile. L’accordo tra le due società sarebbe già stato trovato, delineando i contorni di un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, potrebbe trasformarsi in obbligo.

La formula dell’operazione è chiara e vantaggiosa per entrambe le parti. Il Genoa otterrebbe un rinforzo importante per il proprio reparto offensivo, mentre il Milan permetterebbe a Colombo di accumulare esperienza e minuti preziosi in un campionato competitivo come la Serie A. Le condizioni per l’obbligo di riscatto sono duplici: la salvezza del club ligure al termine della stagione e il raggiungimento di un certo numero di presenze e gol da parte del giocatore. Queste clausole dimostrano la volontà del Genoa di investire su Colombo a lungo termine, ma con la giusta cautela, legando l’acquisto definitivo a risultati concreti sul campo.

Il costo totale dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra significativa che sottolinea il valore che entrambi i club attribuiscono al giovane attaccante. Questo investimento evidenzia la fiducia nelle potenzialità di Colombo, considerato un centravanti moderno con ampi margini di crescita.

Mentre l’intesa tra le società sembra raggiunta, resta da definire l’accordo finale con il calciatore. Non è raro che in queste fasi cruciali le questioni personali e le preferenze del giocatore possano rallentare o influenzare la chiusura di un affare. Tutti gli occhi saranno puntati su Colombo per capire se sarà a disposizione per la prossima amichevole del Milan contro l’Arsenal, un test importante che potrebbe anche essere l’ultima sua apparizione in maglia rossonera prima del trasferimento.

L’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e di Allegri come nuovo allenatore ha indubbiamente portato a una riorganizzazione delle strategie di mercato. La gestione dei giovani talenti è un punto cruciale per la nuova dirigenza, che mira a valorizzare il patrimonio del club. La cessione in prestito di Colombo rientra in questa logica, permettendo al giocatore di maturare in un contesto diverso e potenzialmente tornare al Milan in futuro come un elemento ancora più forte e pronto per la prima squadra.

Il Genoa, dal canto suo, sta costruendo una squadra competitiva per affrontare la prossima stagione di Serie A con ambizioni importanti. L’inserimento di un attaccante come Colombo potrebbe rappresentare una mossa chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati, garantendo freschezza, dinamismo e un’alternativa valida in attacco. Le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca di questa interessante operazione di mercato che vedrebbe Lorenzo Colombo vestire la maglia del Grifone.