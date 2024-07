Igor Milan, rossoneri sempre più scatenati! Ecco il PIANO per completare la difesa: i DETTAGLI

Igor Milan, rossoneri sempre più scatenati! Ecco il PIANO per completare la difesa di Fonseca: tutti i DETTAGLI

Non solo Pavlovic del Salisburgo. Con l’eventuale addio di Thiaw il Milan vorrebbe regalare a Fonseca un altro difensore centrale e l’ultimo nome finito nella lista degli obiettivi del club porta direttamente in Premier League.

Si tratta di Igor, ex difensore della Fiorentina già seguito ai tempi della viola e passato un’estate fa al Brighton. Il club inglese non lo considera incedibile ma certamente ci sarà da trattare la cifra per il cartellino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.