Calciomercato Milan, Moncada vuole riportarlo in Italia! Opzione concreta, lo scenario

Calciomercato Milan, l’obiettivo di Moncada per la prossima estate è quello di riportare in Italia Federico Chiesa: concorrenza del Napoli

Come riportato da calciomercato.com, Federico Chiesa è combattuto tra due obiettivi: riscattare la stagione deludente con il Liverpool e tornare protagonista in un progetto fatto su misura per lui. A 27 anni, Chiesa è nel pieno della sua carriera e ogni anno perso pesa due volte.

Un ritorno in Italia sembra essere lo scenario più plausibile, con il Napoli pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Il calciomercato Milan è un’altra opzione, con Moncada che vorrebbe portare Chiesa in rossonero per rilanciare la sua carriera. Entrambi i club sono ambiziosi e potrebbero offrire a Chiesa l’opportunità di tornare a essere uno dei migliori giocatori italiani. La prossima estate potrebbe essere cruciale per la carriera di Chiesa, che dovrà scegliere la strada giusta per rilanciarsi e tornare ai suoi livelli migliori.