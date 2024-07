Emerson Royal Milan, il brasiliano continua a SPINGERE: la trattativa col Tottenham è però COMPLICATA! Il punto tra domanda e offerta

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è anche quello di regalare a Paulo Fonseca un nuovo terzino destro titolare e da settimane ormai il profilo individuato dai dirigenti è quello di Emerson Royal.

Come fa sapere il giornalista Daniele Longo su X, però, nonostante il brasiliano stia spingendo in prima persona per lasciare il Tottenham ed approdare nel club rossonero, resta una certa distanza tra i due club che rende la trattativa complicata. L’ultima offerta presentata dal diavolo è di 10 milioni più 2 di bonus, mentre gli Spurs non si sono smossi dalla richiesta di 20 milioni di euro.