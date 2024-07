Cardoso Milan, OTTIME relazioni su di lui per una QUALITÀ specifica: un aspetto lo AVVICINA ai rossoneri e il Betis fissa il prezzo per lui

Considerando le possibili cessioni di Bennacer e Adli, il mercato Milan allunga la lista degli obiettivi per il centrocampo: l’ultima idea di Furlani e company porta a Johnny Carodoso. Il ventiduenne di proprietà del Betis Siviglia ha attirato su di sé le attenzioni dei dirigenti rossoneri per via della sua capacità di ricoprire più posizioni: è un jolly del centrocampo capace di “fare legna”, di impostare ma anche di agire come trequartista. A parlare dell’interesse del diavolo per lui è la Gazzetta dello Sport.

Il fatto che il calciatore abbia anche il passaporto italiano grazie ai suoi avi potrebbe essere un assist non di poco conto per i rossoneri, che dovranno fare i conti anche con i posti limitati per gli extracomunitari. Il Betis lo aveva prelevato appena lo scorso mercato invernale dall’Internacional de Porto Alegre per 6 milioni di euro. Sulle sue tracce in passato ci sono stati anche Spezia, Roma, Bologna, Valencia e più di recente la Fiorentina, alla quale la squadra spagnola ha fatto il prezzo di 25 milioni di euro più bonus per una sua eventuale cessione (cifra comunque molto più contenuta rispetto alla clausola rescissoria presenta sul suo contratto da 80 milioni).