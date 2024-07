Fullkrug Milan: resta il PREFERITO per l’attacco, il GESTO di Moncada per convincere il Dortmund

Il Milan non si ferma all’acquisto di Morata in attacco. Il preferito in tal senso per il doppio colpo resta Fullkrug

come riportato da Tuttosport il club rossonero , è intenzionato a fare un altro centravanti e ha individuato in Niclas Fullkrug il preferito ed è possibile che Moncada, rimasto a Milano, tenga vivi i contatti con gli agenti del tedesco e con il Borrussia Dortmund per provare poi a trovare una quadra economica sul cartellino.