Mercato Milan, Moncada a caccia del suo pupillo! Possibile affondo, valutazione e concorrenza non spaventano

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo per Frendrup del Genoa, avversario stasera a Marassi. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sembra essere interessato ad acquistare in estate un’alternativa a Youssouf Fofana. Geoffrey Moncada, direttore sportivo del Milan, sta valutando la possibilità di ingaggiare Morten Frendrup, centrocampista del Genoa.

Frendrup è considerato uno dei migliori centrocampisti della Serie A e il Milan lo valuta per la sua adattabilità al sistema tattico della squadra. Il Genoa non sembra disposto a cedere Frendrup per meno di 20 milioni di euro. Il Brentford sembra essere il favorito per l’acquisto di Frendrup, ma il Milan gode della preferenza del giocatore. Il Milan dovrà decidere se fare un’offerta per Frendrup o meno, considerando la concorrenza del Brentford e la richiesta economica del Genoa. La partita di questa sera al Marassi potrebbe essere un’occasione importante per valutare le qualità di Frendrup e prendere una decisione.