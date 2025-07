Mercato Milan, l’ultima novità su Pubill spiazza i rossoneri! Clamorosa indiscrezione

Mercato Milan, clamorosa novità sul futuro di Pubill: sul terzino destro dell’Almeria è forte l’interesse del Wolverhampton

Nonostante l’iniziale interesse del calciomercato Milan per il giovane talento spagnolo Marc Pubill, difensore classe 2003 dell’Almería, le ultime indiscrezioni di mercato suggeriscono un cambio di rotta significativo. Sembra infatti che i Wolverhampton Wanderers, comunemente noti come Wolves, si siano prepotentemente inseriti nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del promettente terzino destro, rendendo sempre più difficile un suo approdo a Milanello per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Matteo Moretto sui suoi canali social, i Wolves stanno spingendo con decisione per anticipare la concorrenza, dimostrando un forte interesse e una chiara volontà di chiudere l’affare in tempi brevi. Questa strategia aggressiva del club inglese mette il Milan in una posizione di svantaggio, complicando notevolmente le ambizioni rossonere di rinforzare la fascia destra con il talento spagnolo.

Il Milan, da tempo attento ai giovani talenti emergenti in Europa, aveva individuato in Marc Pubill un profilo ideale per il futuro della propria difesa. La sua giovane età, unita a ottime qualità tecniche e una spiccata propensione offensiva, lo rendevano un obiettivo primario per la dirigenza rossonera. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e l’irruzione dei Wolves ha sconvolto i piani del Diavolo.

La Serie A e il campionato italiano avrebbero potuto rappresentare un palcoscenico ideale per la crescita di Pubill, offrendogli la possibilità di misurarsi in un campionato tatticamente impegnativo e di confrontarsi con giocatori di altissimo livello. L’idea di un Milan che punta sui giovani, come dimostrato negli ultimi anni, si sposava perfettamente con il profilo del difensore dell’Almería. Purtroppo per i tifosi milanisti, la concorrenza della Premier League si sta rivelando agguerrita e difficile da superare.

Non solo i Wolves, ma anche la Juventus si sarebbe informata sulle condizioni del giocatore, aumentando ulteriormente la posta in gioco e rendendo la competizione per Pubill ancora più intensa. Questo interesse generalizzato da parte di grandi club europei testimonia il valore e il potenziale riconosciuti a Marc Pubill.

In questo scenario, il Milan si trova di fronte a una sfida non indifferente. Per sperare di acquisire Pubill, la società rossonera dovrebbe aumentare l’offerta e convincere il giocatore a preferire il progetto rossonero a quello della Premier League, notoriamente più ricca e attrattiva dal punto di vista economico. La volontà del giocatore sarà ovviamente decisiva, ma la spinta dei Wolves sembra attualmente prevalere.

In conclusione, mentre l’interesse del Milan per Marc Pubill era concreto e ben documentato, le ultime notizie dipingono un quadro in cui le speranze rossonere di vedere il talento spagnolo con la maglia del Milan nella prossima stagione si stanno affievolendo. I Wolverhampton Wanderers sembrano essere in una posizione di vantaggio, pronti a chiudere l’operazione e a portare il giovane terzino in Inghilterra, lasciando al Milan l’arduo compito di rivedere le proprie strategie di mercato per il ruolo di terzino destro.