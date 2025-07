Calciomercato Milan, svolta Pubill! Tare deciso a chiudere, questi i termini dell’operazione

Calciomercato Milan, i rossoneri ad inizio settimana sono pronti a chiudere il colpo Pubill con l’Almeria: operazione da 15 milioni di euro

Il calciomercato Milan si trova in un momento cruciale del suo calciomercato, con l’attenzione focalizzata sulla ricerca di terzini in grado di rafforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Le ultime vicende hanno messo in luce le difficoltà del club rossonero nell’assicurarsi i propri obiettivi, con la beffa Brown ancora fresca nella memoria dei tifosi. Il giocatore, dato per certo al Milan, ha clamorosamente virato verso il Fenerbahçe, attratto da un’offerta economica ben più vantaggiosa. Questo episodio ha riacceso il dibattito sui “prezzi alti” del mercato e sulla necessità per il Diavolo di trovare soluzioni strategiche e sostenibili.

La delusione per Brown è stata doppia, dato che il calciatore era stato individuato come il titolare ideale per sostituire Theo Hernandez sulla fascia sinistra, e a una cifra contenuta. La sua mancata acquisizione ha costretto il Milan a rivedere i propri piani, tornando al punto di partenza nella ricerca di esterni. La dirigenza è ora sotto pressione per fornire ad Allegri i rinforzi necessari prima della partenza per Singapore, prevista per sabato prossimo. L’obiettivo è chiaro: integrare il più rapidamente possibile i nuovi acquisti per permettere al tecnico di iniziare a lavorare con la rosa definitiva, favorendo la conoscenza reciproca e l’assimilazione dei schemi di gioco.

In questo scenario di mercato in fermento, un nome sta emergendo con prepotenza per la fascia destra: Marc Pubill, promettente terzino spagnolo di 22 anni in forza all’Almeria. Il suo costo si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata più accessibile rispetto ad altri obiettivi. La strategia del Milan sembra orientarsi con decisione su Pubill, sebbene il preferito della dirigenza resterebbe Guéla Doué, fratello maggiore di Désiré. Per Doué, il Milan ha già alzato l’offerta da 15 a 18 milioni di euro, ma la forbice con le richieste dello Strasburgo rimane ampia: il club francese ha fissato la sua valutazione a partire da 25 milioni (più bonus). Questa differenza di vedute rende l’affare Doué decisamente più complesso e oneroso per le casse rossonere.

Un altro nome che era circolato ma che è stato ritenuto troppo caro in via Aldo Rossi è quello di Vanderson, il talentuoso brasiliano del Monaco. Le elevate richieste economiche hanno spinto il Milan a escluderlo dalla lista dei potenziali acquisti, confermando la politica di rigore economico che il club intende mantenere. La ricerca di talenti giovani e con prospettive di crescita è una costante nel mercato rossonero, ma sempre nell’ottica di un investimento sostenibile.

L’imminente partenza per Singapore rappresenta una scadenza cruciale per la dirigenza milanista. Allegri ha espresso la chiara necessità di avere i nuovi innesti a disposizione per l’inizio del ritiro pre-campionato, al fine di poterli integrare al meglio nel gruppo. La fase di conoscenza e adattamento è fondamentale per un buon inizio di stagione, e avere i giocatori chiave fin dalle prime battute è un vantaggio non da poco.

In conclusione, il Milan si trova di fronte a scelte importanti e complesse in questo calciomercato estivo. La necessità di rafforzare le fasce difensive è prioritaria, ma deve scontrarsi con le logiche economiche di un mercato sempre più esigente. La vicenda Brown è un monito, ma la dirigenza sembra intenzionata a non farsi trovare impreparata, puntando con decisione su profili come Marc Pubill che possano garantire qualità e sostenibilità economica. Il tempo stringe, ma l’obiettivo di fornire ad Allegri una rosa competitiva e completa prima della trasferta asiatica resta la priorità assoluta.

(Fonte: Gazzetta dello Sport).