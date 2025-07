Calciomercato Milan, conferme su Pubill! Dalla Spagna assicurano: concorrenza serrata di quella squadra

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul possibile arrivo di Pubill in rossonero: c’è però concorrenza

I prossimi giorni si preannunciano decisivi per il destino di Marc Pubill, il promettente terzino destro dell’Almería che ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club europei. Il giovane talento, già titolare inamovibile della nazionale spagnola Under 21, è diventato l’oggetto del desiderio di due giganti del calcio: il calciomercato Milan, club di punta della Serie A italiana, e il Wolverhampton Wanderers, ambiziosa formazione della Premier League inglese. Entrambe le società, stando a quanto emerge, sarebbero già in fase avanzata di contatti diretti con l’entourage del calciatore, posizionandosi come le favorite assolutenella corsa per assicurarsi le sue prestazioni.

L’interesse per Pubill non è una novità nel panorama calcistico internazionale. Le sue ottime prestazioni in Liga con l’Almería, nonostante la retrocessione del club, non sono passate inosservate. La sua dinamicità, la solidità difensiva e la capacità di spingere sulla fascia lo rendono un profilo estremamente appetibile per squadre che puntano a rinforzare il proprio reparto difensivo con un elemento giovane ma già di grande affidamento.

Secondo quanto autorevolmente riportato da MARCA, una delle testate sportive più influenti in Spagna, l’entourage di Pubill ha confermato l’esistenza di colloqui concreti e ben avviati con entrambi i club. Se l’interesse del Milanper il terzino spagnolo era già noto da tempo, con indiscrezioni che si rincorrevano da diverse settimane sul mercato italiano, l’irruzione del Wolverhampton nella trattativa è emersa con maggiore forza solo più recentemente. Questo rende la competizione per il cartellino del giocatore ancora più intensa e imprevedibile.

Il Milan, alla ricerca di un terzino destro affidabile che possa garantire sia copertura che spinta, vede in Pubill il profilo ideale per ringiovanire e rafforzare la propria rosa in vista dei prossimi impegni in campionato e nelle competizioni europee. La Serie A potrebbe rappresentare per Pubill una piattaforma eccellente per continuare la sua crescita professionale in un campionato tattico e competitivo. D’altro canto, il Wolverhampton offre il fascino della Premier League, un campionato noto per la sua intensità fisica e il suo appeal globale. L’opportunità di giocare in uno dei campionati più seguiti al mondo potrebbe essere un fattore determinante nella scelta finale del giocatore.

La battaglia per Pubill si preannuncia quindi serrata, con i due club pronti a mettere sul piatto le migliori offerte per convincere sia il giocatore che l’Almería. La sua clausola rescissoria, seppur non ancora ufficialmente divulgata, sarà sicuramente un elemento chiave nella trattativa. I tifosi di Milan e Wolverhampton, così come gli osservatori di mercato, sono in trepidante attesa degli sviluppi, consapevoli che l’approdo di Marc Pubill in una delle due squadre rappresenterebbe un colpo importante per la stagione a venire. Il giovane spagnolo è senza dubbio uno dei nomi caldi di questa sessione di mercato estiva, e il suo futuro si deciderà nel prossimo futuro.