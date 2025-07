Mercato Milan, Allegri strizza l’occhio a Marc Pubill: il terzino destro dell’Almeria nel mirino rossonero

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha dato pieno gradimento tecnico al possibile arrivo di Pubill, terzino destro dell’Almeria

Il calciomercato entra nel vivo e, con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, le strategie di rafforzamento della rosa iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Tra i nomi che stanno circolando con insistenza per la fascia destra, spicca quello di Marc Pubill, promettente terzino dell’Almeria. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it e confermato da altre fonti autorevoli, il giovane spagnolo avrebbe ottenuto il gradimento tecnico del nuovo allenatore rossonero, segno di un interesse concreto e mirato.

L’attenzione del Diavolo su Pubill non è casuale. Il club rossonero è alla ricerca di un elemento capace di garantire spinta e solidità sulla corsia destra, un ruolo cruciale nel modulo tattico di Allegri. Il profilo di Marc Pubill, classe 2003 e già nel giro dell’Under 21 spagnola, risponde perfettamente a queste esigenze. La sua dinamicità, unita a una buona visione di gioco e a una notevole resistenza fisica, lo rende un candidato ideale per il futuro del calciomercato Milan.

Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, anche se l’Almeria, reduce da una retrocessione in Segunda Division, potrebbe puntare a incassare una cifra più vicina ai 20 milioni. Una valutazione che il Milan sta attentamente ponderando, considerando il potenziale di crescita del giocatore e la sua esperienza già maturata in un campionato competitivo come la Liga. La volontà di Pubill di cambiare aria dopo la retrocessione del suo club potrebbe facilitare la trattativa, aprendo scenari interessanti per un suo trasferimento a Milano.

Non è la prima volta che il nome di Marc Pubill viene accostato a squadre italiane. Già in passato, il terzino era stato vicino a vestire le maglie di Atalanta e Roma, a dimostrazione di come le sue qualità siano da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli osservatori del nostro campionato. Questo precedente interesse conferma la sua adattabilità al calcio italiano e la sua capacità di inserirsi rapidamente in nuovi contesti tattici.

Il Milan, dunque, sembra determinato a puntare su giovani talenti con ampi margini di miglioramento, in linea con una strategia di mercato che mira a combinare l’esperienza dei pilastri della squadra con la freschezza e l’entusiasmo dei nuovi innesti. L’approvazione di Max Allegri per Pubill sottolinea come il tecnico abbia le idee chiare sugli uomini da cui ripartire per costruire un Milan competitivo ai massimi livelli. L’acquisto di un terzino destro di spessore è una delle priorità indicate dal tecnico, e Marc Pubill si candida a essere il nome caldo per ricoprire questo ruolo chiave. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa potrà concretizzarsi e se il giovane spagnolo diventerà il nuovo volto della fascia destra rossonera, portando la sua energia e il suo talento a San Siro.

