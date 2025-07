Calciomercato Milan, retroscena Pubill! Ok di Allegri, Tare pronto a battere la concorrenza

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Pubill dell’Almeria: Allegri ha già dato l’ok per l’eventuale arrivo del terzino destro

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti intorno al Milan e un nome che sta prendendo piede con forza è quello di Marc Pubill, talentuoso terzino destro dell’Almeria. Secondo quanto riportato da Diario de Almería, il giocatore avrebbe ricevuto il benestare di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico rossonero, segnando un passo significativo verso un possibile trasferimento.

L’interesse del calciomercato Milan per Pubill non è una novità assoluta. Il club rossonero, da tempo alla ricerca di un rinforzo di qualità sulla fascia destra, avrebbe individuato nel giovane spagnolo il profilo ideale. La sua duttilità, la capacità di spingere e rientrare con efficacia, unite a una notevole visione di gioco, lo rendono un obiettivo primario per la squadra mercato del Diavolo. L’approvazione di Allegri, un tecnico che predilige giocatori con grande spirito di sacrificio e tatticamente intelligenti, è un segnale forte della volontà del Milan di puntare su questo calciatore.

Pubill in uscita dall’Almeria: asta in vista?

L’Almeria, nonostante l’apprezzamento per il suo giovane talento, sembra aperta alla cessione di Pubill. La situazione finanziaria del club spagnolo, unita alla possibilità di realizzare una plusvalenza importante, potrebbe spingere la dirigenza a dare il via libera alla partenza del terzino. Questo ha scatenato l’interesse di diversi club europei, pronti a inserirsi nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni. Il Milan, tuttavia, sembra essere in una posizione privilegiata, forte dell’accordo di massima con il giocatore e del desiderio di Pubill stesso di misurarsi in un campionato di alto livello come la Serie A e in una squadra prestigiosa come il Milan.

La concorrenza è comunque agguerrita, e si preannuncia una vera e propria asta per il cartellino del difensore. Club di Premier League e Bundesliga avrebbero già sondato il terreno, ma la volontà del giocatore e la spinta del Milan potrebbero fare la differenza. L’Almeria valuta Pubill una cifra importante, ma i rossoneri sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti.

Un futuro rossonero per il talentuoso terzino?

L’arrivo di Pubill andrebbe a rinforzare notevolmente la fascia destra del Milan, offrendo ad Allegri nuove soluzioni tattiche e una maggiore profondità nella rosa. La sua giovane età (classe 2003) lo rende inoltre un investimento per il futuro, un calciatore su cui costruire le fondamenta della squadra per i prossimi anni. La trattativa si prospetta intensa, ma l’ottimismo in casa Milan è palpabile. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare l’arrivo di un nuovo talento che possa infiammare la fascia e contribuire al successo del club. Resta da vedere come si evolveranno le prossime settimane, ma il nome di Marc Pubill è ormai saldamente sulla lista dei desideri del Milan.