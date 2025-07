Calciomercato Milan, Tare svolta in attacco! Occasione low cost e contatti fitti in corso

Calciomercato Milan, Igli Tare ha intensificato i contatti per Embolo, attaccante svizzero attualmente in forza al Monaco e in scadenza nel 2026

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia più infuocato che mai. Dopo il colpo ad effetto che ha portato il Pallone d’Oro 2018 Luka Modric a Milanello, la dirigenza rossonera, capitanata da un ambizioso progetto tecnico, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo primario, come riportato da diverse fonti vicine al club, è regalare al tecnico Massimiliano Allegri un attaccante di calibro internazionale che possa affiancare l’attuale punta di diamante, Santiago Gimenez, formando così una coppia offensiva in grado di far sognare i tifosi milanisti e garantire un salto di qualità decisivo in vista della prossima stagione, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

La ricerca del “gemello” di Gimenez: tanti nomi sul taccuino

Negli ultimi giorni, il taccuino dei dirigenti rossoneri si è riempito di nomi importanti per il reparto avanzato. Dal possente Victor Boniface, attaccante che ha destato grande interesse per le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di finalizzazione, a una serie di altri profili di spessore che sono stati accostati al club meneghino. La volontà è chiara: trovare un giocatore che possa integrarsi alla perfezione con le qualità di Gimenez, offrendo ad Allegri diverse soluzioni tattiche e aumentando la pericolosità offensiva della squadra. La scelta del nuovo attaccante sarà cruciale per le ambizioni del Milan, che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’indiscrezione di Gianluca Di Marzio: Milan su Breel Donald Embolo

Ma l’ultima, e forse la più concreta, indiscrezione di mercato arriva direttamente dal rinomato giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Secondo quanto rivelato dal collega, il Milan avrebbe mostrato un interesse concreto e tangibile nei confronti di Breel Donald Embolo. L’attaccante svizzero, classe 1997, attualmente in forza al Monaco, è un profilo che stuzzica non poco la fantasia della dirigenza rossonera.

Embolo è un attaccante versatile, dotato di grande forza fisica, velocità e una buona capacità di dribbling. La sua esperienza a livello internazionale, unita alla sua età che lo rende ancora un giocatore con ampi margini di miglioramento, lo rende un candidato ideale per il progetto del Milan. La sua capacità di giocare sia come punta centrale che come esterno offensivo potrebbe offrire ad Allegri diverse opzioni tattiche, rendendo l’attacco rossonero ancora più imprevedibile.

Nell’ultima stagione con la maglia del Monaco, Embolo ha collezionato 42 presenze complessive, mettendo a segno 7 gol e fornendo ben 9 assist ai suoi compagni. Numeri che, pur non essendo stratosferici in termini realizzativi, testimoniano la sua preziosa capacità di lavorare per la squadra e di essere determinante anche in fase di rifinitura. Il fatto che il suo contratto con il club monegasco sia in scadenza nel giugno 2026 potrebbe rappresentare un fattore determinante per l’esito della trattativa, aprendo scenari interessanti per una potenziale acquisizione a costi più contenuti rispetto ad altri profili.

Un’estate rossonera all’insegna dei grandi colpi

Insomma, il calciomercato Milan non si sta certo risparmiando sul mercato. Dopo l’arrivo di un fuoriclasse come Luka Modric, l’accelerazione per un attaccante come Breel Embolo conferma la volontà del club di costruire una rosa competitiva e ambiziosa. I tifosi rossoneri possono attendersi un’estate ricca di emozioni e, forse, altri colpi di scena da parte di una dirigenza che sembra determinata a riportare il Diavolo sul tetto d’Europa. La sinergia tra l’esperienza di Modric e la gioventù di Gimenez ed Embolo potrebbe essere la chiave per una stagione ricca di successi per il Milan.