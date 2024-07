Fofana Milan, braccio di ferro col Monaco: Youssouf non vuole più tornare nel Principato! Il RETROSCENA sul francese

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Youssouf Fofana, il primissimo nome che il calciomercato Milan ha individuato per rinforzare la propria mediana in questa sessione estiva.

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola il Monaco vuole almeno 20 milioni di euro per il cartellino del francese, per il quale invece i rossoneri puntano a trovare l’intesa per una cifra più bassa complice il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il giocatore, intanto, spera in un accordo per fare in modo di non tornare nel Principato una volta terminate le vacanze.