Fullkrug Milan va per le lunghe: cosa sta bloccando il possibile colpo in attacco dei rossoneri. Il RETROSCENA e le novità

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Niclas Fullkrug, l’attaccante che il calciomercato Milan ha individuato per completare il proprio reparto offensivo.

Questa operazione potrebbe però andare per le lunghe: gli ulteriori accertamenti richiesti dal Borussia Dortmund per Guirassy impongono al Milan ora un po’ di pazienza. Una volta che i tedeschi avranno definito il loro colpo in entrata, i rossoneri potrebbero avere la strada spianata per l’attaccante tedesco.