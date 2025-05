Calciomercato Milan, indiscrezioni totalmente confermate! Resta in rossonero, ha già deciso

Calciomercato Milan, le indiscrezioni su Rafael Leao sono totalmente confermate: il portoghese vuole assolutamente restare in rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, arrivano importanti conferme sulla volontà di Rafael Leao di non lasciare Milanello nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo. Il calciatore ha deciso da tempo di rimanere a Milanello per riscattare una stagione al di sotto delle aspettative nella quale però vuole vincere il secondo trofeo stagionale e il suo terzo personale, la Coppa Italia, dopo la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio e lo scudetto del 2022.

Proprio per questo stasera a Genoa partirà titolare in una sorta di test in vista della finalissima del 14 maggio contro il Bologna: Rafa e il Milan non vogliono stare per un anno senza Europa.