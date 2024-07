Convocati Milan per il tour negli USA: Fonseca lancia ancora i giovani. 7 in lista, ecco chi sono i baby chiamati dal tecnico

Nel pomeriggio di oggi, il Milan ha diramato l’elenco dei convocati per la tournée negli Stati Uniti, che vedrà i rossoneri impegnati contro Manchester City, Barcellona e Real Madrid nel Soccer Champions Tour.

Paulo Fonseca, come per la precedente amichevole col Rapid Vienna, ha attinto dal serbatoio del settore giovanile. Sono 7 i baby in lista: i portieri Raveyre, Nava e Torriani, i fantasisti Liberali (2007) e Cuenca (2005).